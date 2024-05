Il sindaco Pizzi ricorda Ragozza: "L'amministrazione perde un grande amico"

“Apprendo con profondo dolore della prematura e improvvisa scomparsa del prof. Pierantonio Ragozza, stimatissimo Dirigente Scolastico, prezioso collaboratore e amico”. Sono parole del sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, in seguito alla notizia della scomparsa del preside del Liceo Spezia, che da lungo tempo collaborava con il comune, mettendo a disposizione la propria smisurata conoscenza e passione sulla storia dell’Ossola e non solo.

“Persona di rara cortesia, educazione e competenza – prosegue il primo cittadino - da anni collaboratore dell’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di eventi legati alla storia locale come pure a quella nazionale ed europea, è stato più volte oratore ufficiale in occasione delle nostre celebrazioni civili, sempre disponibile ad aiutarci e confortarci dall’alto della sua straordinaria conoscenza della Storia”.

Pizzi ricorda che Pierantonio Ragozza “Faceva parte, da anni, della Commissione “Premio Repubblica dell’Ossola” e, in questo periodo, stava operando alacremente nel Gruppo di Lavoro per l’organizzazione dell’80^ Anniversario della Repubblica dell’Ossola”.

“Con Pierantonio, l’Amministrazione Comunale di Domodossola perde un grande amico che si è sempre speso gratuitamente in forza esclusivamente dell’innata passione civile, uno dei tratti salienti di una persona con mille doti – conclude il sindaco Pizzi -. Nello sgomento per questo lutto inaspettato e certo di interpretare il sentimento dell’intera comunità, desidero esprimere profonda partecipazione al dolore della moglie, delle figlie e della famiglia tutta per il tragico decesso dell’indimenticabile prof. Ragozza”.