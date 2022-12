I Vigili del fuoco domesi piangono la scomparsa di Albino Bergonzi

Il giorno 5 dicembre all'età di 84 anni é venuto a mancare il Capo Reparto Albino Bergonzi ex capo distaccamento dei vigili del fuoco domesi.

Entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nel 1958 prima come Vigile Ausiliario (Servizio di leva) e successivamente nel 1967 come Vigile permanente presso il comando di Novara per poi essere assegnato al distaccamento di Domodossola.

Subito in prima linea nelle tragedie del terremoto del Friuli nel 1976, alluvione di Vigezzo nel 1978 e terremoto dell'Irpinia nel 1980, durante le quali si era distinto per il suo impegno. Nel 1992 la meritata pensione.

Albino é stato tra i soci fondatori dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sez. VCO.



I funerali si svolgeranno venerdì 9 dicembre alle 10.45 presso la Chiesa Collegiata di Domodossola, il Santo Rosario alle 17.30 giovedi 8 dicembre. L'ultimo saluto ad Albino potrà essere fatto presso la casa funeraria Mandrini Anchieri a Domodossola.