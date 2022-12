Aree Protette, inizia l’11 dicembre il concorso artistico 'Mutter'

Nell’ambito di Reading Mountains 2022, in occasione dell’Anno Internazionale della Montagna Sostenibile, le Aree Protette dell’Ossola organizzano il concorso artistico “Mutter”, un concorso letterario e visual che vuole dare importanza al legame che da sempre vi è tra la montagna e le donne, figure silenziose quanto fondamentali nella storia della vita d’alpeggio sulle Alpi.

Questa attenzione allo sviluppo sostenibile si riflette in particolare nel tema Reading Mountains Festival: "Le donne muovono le montagne". Un'occasione che Alpine Convention ha colto per celebrare le donne che sono così parte integrante delle società montane di tutto il mondo. Il concorso avrà inizio l’11 dicembre 2022 e terminerà il 31 gennaio 2023 ed è aperto a tutte le Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado del Verbano-Cusio- Ossola.

L’edizione 2022, in particolare, richiede che i partecipanti rappresentino il legame che unisce le donne e la vita di montagna. Per ispirarsi, i partecipanti possono scegliere alcune righe di testo estrapolate dai libri citati in seguito e che realizzino quanto segue:

Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado: realizzazione di una foto, un disegno, un video o un testo che rappresenti il legame che unisce le donne e la montagna

Scuole Secondarie di Secondo grado : realizzazione di un post che rappresenti il legame che unisce le donne e la montagna. Il post deve essere costruito con una foto + copy oppure video + copy.

Gli elaborati realizzati dovranno essere inviati alla mail comunicazione@areeprotetteossola.it Il team di comunicazione pubblicherà le foto ricevute sulla pagina Facebook @areeprotette.ossola

alla fine del concorso, in un’apposita sezione, dedicata interamente al concorso.

Scopri come partecipare sul sito delle Aree Protette dell’Ossola a questo link.