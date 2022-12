Concorso Leggere le Montagne, ancora pochi giorni alla premiazione

Il Premio Info-Point Leggere le Montagne è diventata ormai un’iniziativa radicata nel territorio del Verbano Cusio Ossola. Lo dimostra il fatto che di anno in anno la partecipazione è aumentata fino ad arrivare per questa edizione 2022 ad un grande successo ben distribuito in tutta la provincia. Sono 58 i racconti inviati da studenti e studentesse delle Scuole secondarie di primo grado per la prima categoria del concorso , ovvero “Una montagna da favola”. Mentre dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano le Scuole secondarie di secondo grado sono pervenuti 105 post per la seconda categoria “La montagna in un post”.

Gli Istituti scolastici che hanno aderito a questa quinta edizione del concorso letterario sono 11, ben distribuiti su tutta la provincia. A questo punto la palla passa ai componenti della Giuria composta da Maria Giuliana Saletta, Antonella Di Sessa, Sara Antiglio, Alessandro Chiello, Claudio Zella Geddo, Alberto Poletti e Mirko Zullo che hanno il compito di valutare gli elaborati ricevuti per stilare la classifica. I primi tre classificati per ogni categoria vinceranno il Premio Info-Point Leggere le Montagne 2022 e avranno diritto al viaggio educational di due giorni a Bolzano nella primavera del 2023 in occasione della Giornata mondiale della Terra per incontrare i referenti del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e scoprire nel dettaglio le attività di tutela dell’ambiente alpino.





La cerimonia di premiazione verrà trasmessa da Tele Vco Azzurra Tv giovedì 15 dicembre alle ore 21.30 e sarà successivamente disponibile anche sui canali social di Ars.Uni.Vco.

Il premio Info Point Leggere le Montagne è organizzato dall'Associazione Ars.Uni.Vco, in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna, e con il patrocinio di Fondazione Cariplo.

(Nella foto un momento della premiazione dello scorso anno)