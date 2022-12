Dramma sfiorato in via Fornara a Domodossola. Una donna è precipitata dal secondo piano di una palazzina. Secondo le prime testimonianze delle persone presenti la donna avrebbe riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

Soccorsa da un equipaggio del 118 è stata portata al Dea del San Biagio. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire quanto accaduto. Da valutare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.