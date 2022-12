A Santa Maria Maggiore la magia dei Mercatini di Natale con la neve FOTO

Tante, circa 200, casette rosse. E tutto intorno uno sfondo bianco, quello della neve. E’ partita nel migliore dei modi la 23esima edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore che questa mattina, dalle 9.30, ha accolto i primi visitatori. Sono state via via sempre di più le persone che col passare delle ore hanno raggiunto il paese vigezzino in treno, coi pullman organizzati ma anche con mezzi propri.

La neve che per tutta la mattinata è caduta fin dai 500 metri di quota ha regalato un tocco in più di suggestione alla Valle Vigezzo ma non sono mancati i problemi alla viabilità con alcuni automobilisti sprovvisti degli pneumatici invernali che si sono dovuti fermare per strada, per mettere le catene alle loro auto. C’è da dire però che il servizio di sgombero neve ha tutto sommato funzionato molto bene con i mezzi spalaneve e spargisale che si sono messi in azione sin dall’alba e con il lavoro di pulizia delle strade che è proseguito senza sosta per tutta la mattinata.

I Mercatini proseguiranno fino alle 18.30 con spazio anche a tanti eventi collaterali. Si replicherà poi domani e domenica.

