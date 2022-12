Enel Green Power apre le centrali a scolaresche e visitatori

La centrale Enel di Rovesca, in Valle Antrona

Enel Green Power apre le centrali idroelettriche ai visitatori e alle scolaresche per promuovere un turismo sostenibile e consapevole.

È questo il fine della convenzione fra EGAPO, Ente di Gestione Aree Protette dell’Ossola, ed Enel Green Power Italia, che gestisce gli impianti idroelettrici del Gruppo Enel. L’Azienda, da sempre attenta al contesto e all’ambiente circostante ai propri impianti e alla sua salvaguardia e valorizzazione, ha deciso, infatti, di affidarsi alla competenza dell’Ente per la conduzione delle visite alle centrali dell’Ossola, un patrimonio da condividere con il territorio, per il loro grande valore architettonico, oltre che tecnico.

Parliamo di impianti risalenti al primo ventennio del ‘900 che nonostante la loro destinazione ad uso industriale hanno lasciato la loro impronta nella storia dell’architettura essendo state progettate da prestigiosi architetti, quali Piero Portaluppi e Luigi Bisi, e che il passare dei decenni ha visto mantenuto immutato il loro fascino suscitando grande interesse e curiosità nel pubblico.

Gli impianti coinvolti nell’accordo sono le Centrali di Verampio (Crodo), Crevola Toce (Crevoladossola), Cadarese (Premia) e Rovesca (Antrona Schieranco).

EGAPO gestirà le visite alle centrali grazie alla collaborazione con Guide Ambientali Escursionistiche abilitate. Sarà possibile effettuare la visita a tutti gli impianti dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi, mentre l’impianto di Verampio sarà visitabile anche durante il sabato e la domenica. Per tutte, sarà necessaria la prenotazione.

“Abbiamo il duplice privilegio di produrre energia elettrica da una fonte pulita e rinnovabile come l’acqua e di farlo all’interno di vere e proprie opere d’arte. Siamo quindi molto felici di questa collaborazione con EGAPO che ci permette di condividere con il territorio su cui operiamo la bellezza di questi edifici, il processo di produzione idroelettrico e l’impegno dell’Azienda verso la sostenibilità, lo sviluppo e il benessere delle comunità locali” commenta Andrea Poggi, responsabile Area Nord Ovest Enel Green Power Italia.

“Il tema energetico è quanto mai d’attualità e l’Ossola ha un ruolo di primo piano nella produzione di energia da idroelettrico. Ad esso si innestano aspetti ambientali, storici, sociali e architettonici che sono fondamentali per comprendere e interpretare forma e struttura delle montagne ossolane come le conosciamo oggi, comprese le nostre Aree Protette del Veglia – Devero e della Valle Antrona. Con la visita alle centrali si aggiunge un tassello importante all’offerta turistica e formativa di EGAPO”. Così Daniele Piazza, direttore dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola in merito all’accordo sottoscritto con Enel Green Power.

Enel Green Power gestisce sul territorio 42 derivazioni che partono dall’alta val Formazza, a 2450 m slm, e arrivano fino al Lago Maggiore e al lago d’Orta, 13 grandi dighe e 16 sbarramenti regionali.

Per informazioni sulle visite alle centrali dell’Ossola è possibile contattare l’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Ossola dal lunedì al venerdì al numero di telefono 0324 72572 oppure all’indirizzo mail comunicazione@areeprotetteossola.it.