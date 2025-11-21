Giornata nazionale degli alberi: messa a dimora la prima pianta donata dal M5S

Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi, istituita dal ministero dell’ambiente. Il Movimento 5 Stelle Gruppo Territoriale Vco in vista di tale occasione aveva lanciato l'iniziativa "Regala un albero al tuo comune" raccogliendo i fondi per regalare due alberi ciascuno ai comuni di Omegna, Verbania e Domodossola. Si è dunque proceduto a mettere a dimora il primo di questi alberi, nel parco di una scuola di Omegna. Si tratta di un Ginkgo Biloba, simbolo di resilienza e di pace. Definito “Fossile Vivente” dato che risale a 250 milioni di anni fa, il Ginkgo è considerato anche “albero della pace” in quanto secondo la tradizione giapponese un esemplare di questa pianta fu l'unico essere vivente a sopravvivere alla bomba atomica che colpì la città di Hiroshima il 6 agosto 1945.

“Siamo certi che insegnanti e alunni (questi ultimi saranno i cittadini di domani) abbiano apprezzato la donazione e siamo felici di aver potuto dare un segnale - diconodal M5S - l'importanza di salvaguardare e incrementare il verde urbano. Il verde urbano non deve essere visto come un problema ma come parte del patrimonio cittadino. Gli alberi contribuiscono infatti a mitigare le isole di calore, assorbono inquinanti gassosi e filtrano le polveri sottili. Per questi motivi il M5S ritiene che l'integrazione e la manutenzione del verde urbano nel contesto cittadino sia una priorità in quanto direttamente collegata alla qualità della vita dei cittadini di ogni età. Donare un albero è un piccolo gesto ma a volte sono i piccoli gesti che fanno la differenza. Le prossime piantumazioni verranno effettuate sempre a Omegna e poi a Verbania e Domodossola”.