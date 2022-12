Risultati straordinari per la mostra “Nel segno delle donne”

Si è conclusa domenica 11 dicembre, con un risultato straordinario in termini di presenze e di apprezzamento del pubblico, la bellissima mostra “Nel Segno delle Donne - Tra Boldini, Sironi e Picasso”.

L’afflusso di visitatori è stato molto significativo: circa 8.500 persone hanno voluto ammirare le opere d’arte esposte a Palazzo San Francesco, superando il già importante risultato numerico della precedente mostra sul Futurismo del 2019. Da sottolineare anche i risultati nel coinvolgimento delle scuole, presenti in massa. Numeri ancor più eccezionali se valutati considerando due anni di stop forzato, dovuto all’emergenza sanitaria.

Il sindaco Lucio Pizzi commenta:” Sono molto soddisfatto dei numeri raggiunti dalla mostra “Nel Segno delle Donne”, una rassegna con opere d’arte magnifiche che sembrava un miraggio poter esporre a Domodossola. Invece il sogno si è realizzato grazie alla passione nell’affrontare le sfide, alla volontà di superare gli ostacoli e alla capacità di fare sistema.”

Ancora il sindaco:” L’evento è stato reso possibile innanzitutto dall’instancabile lavoro dei due curatori della mostra, il nostro conservatore Federico Troletti e il direttore del museo Bagatti Valsecchi di Milano Antonio D’Amico, che ringrazio davvero di cuore per la competenza e la dedizione che hanno profuso in questo progetto. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i nostri collaboratori, agli sponsor e agli Enti che hanno condiviso il progetto, in particolare alla Fondazione Ruminelli ed al Museo Bagatti Valsecchi, con il quale si è costruita una proficua sinergia che andrà avanti nel tempo”.

L’assessore alla Cultura Daniele Folino afferma: “I grandi maestri presenti a Palazzo San Francesco - Boldini, Sironi, Picasso, Zandomeneghi e tanti altri - ci hanno incantato, raccontando in diverse prospettive la figura della Donna, elemento cardine della nostra società. Il pubblico ha unanimemente apprezzato la mostra, con commenti che ci hanno riempito di soddisfazione. Colpisce anche l’aspetto economico degli incassi, dovuti agli ingressi ed alla vendita del catalogo: basti dire che gli ingressi hanno coperto il 47% dei costi dell’evento mentre, in ordine al dato complessivo, possiamo evidenziare un tasso di copertura delle risorse impegnate dall’Amministrazione Comunale addirittura dell’88%”.

“La soddisfazione dell’Amministrazione Comunale è grande: abbiamo riportato la gente nei musei, siamo tornati a fare grande Cultura. L’investimento nella Cultura paga sempre, ormai anche con ritorni immediati. Siamo già impegnati per programmare con entusiasmo, insieme a tutti i collaboratori e partner, il 2023 e gli anni a venire” conclude Folino.