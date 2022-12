Un lupo fotografato tra le case a Druogno

Un lupo in centro paese. Lo ha fotografato un automobilista a Druogno, in via Murciano, la strada che dall'Hotel Stella Alpina porta alla ferrovia e alla Colonia. Una via con diverse abitazioni.

La foto è stata postata su diversi gruppi social e sta creando parecchio dibattito. In molti si dicono preoccupati per la presenza del lupo in mezzo alle case. Non è il primo avvistamento in mezzo a delle abitazioni in Vigezzo. Qualche settimana fa ne era stato filmato uno a Coimo, prima ancora a Finero e anche a Re.

Nei mesi scorsi poi, sempre a Druogno nei pressi dell'area feste attrezzata, era stato trovato un animale selvatico con diverse ferite riconducibili all'attacco di un lupo.