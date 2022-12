Il sindaco di Druogno Zanoletti sull'avvistamento del lupo in paese: "Un po' di preoccupazione ovviamente c'è"

Preoccupazione ma nessun allarmismo. La notizia dell’avvistamento di un lupo in centro paese venerdì sera non ha mancato di sollevare il dibattito sui social e non solo. Tutti oggi in paese parlavano dell’insolito avvistamento e sull’argomento interviene anche il primo cittadino.

“Ovviamente c’è preoccupazione ma nessun allarmismo – dice il sindaco Marco Zanoletti -. Il lupo è un animale protetto, fa lunghi tragitti e la sua potrebbe essere una visita lampo ma è anche vero che come animale deve mangiare e quindi può darsi che dalla montagna dove magari fa più fatica a trovare di che sfamarsi, decida di scendere più in basso e quindi è possibile che capiti sempre più spesso anche nei centri abitati".

Zanoletti continua: "La situazione va monitorata, per quanto possibile. Un po' di preoccupazione ovviamente c'è, finché l'avvistamento avviene a bordo di un'auto non c'è problema ma pensiamo ad esempio ai bambini, che a Druogno alla mattina presto vanno a scuola a piedi da soli: capitasse un incontro ravvicinato di quel tipo, come si metterebbero le cose?".