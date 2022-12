"Per i mercati piemontesi servono politiche serie, dialogo e certezze"

“Quanto ci è stato riferito giovedì in III Commissione dal Presidente del GOIA, Giancarlo Nardozzi, è preoccupante: le problematiche del commercio su aree pubbliche meritano attenzione da parte della Regione. I nostri mercati e gli operatori che tengono vive queste importanti realtà stanno affrontando con forti disagi gli effetti di una crisi economica che si protrae dal pre pandemia. Le misure regionali e gli incentivi per il rinnovo del parco mezzi non si sono rivelati alla portata delle imprese, impossibilitate nel sostenere la spesa per il cambio del veicolo. Ciò ha portato incertezza nel settore per quanto concerne il proseguo dell’attività lavorativa.

Inoltre occorre coinvolgere maggiormente la categoria nella pianificazione di politiche relative al commercio. Continueremo a tenere alta l’attenzione su questo tema perché i mercati svolgono una funzione sociale fondamentale sui nostri territori e sono punto di riferimento per tanti cittadini”.

Così Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte.