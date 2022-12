A Formazza temperature salite del 3,33 per cento

Aumentano le temperature nei comuni italiani. E tra i più ‘caldi’ ci sono anche alcuni comuni dell’Ossola.

La Fondazione Openposis, che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, ha analizzato i fattori del cambiamento climatico, per studiare le alterazioni degli ecosistemi. ‘’L'aumento delle temperature – scrive sul suo sito Openpolis - può essere misurato rilevando gli estremi, ma anche comparando le medie relative a periodi differenti. Grazie ai dati forniti dall'osservatorio Balcani Caucaso e dallo European data journalism network, possiamo ricostruire quanto sono cambiate le temperature medie relative al periodo 2009-2018 rispetto a quelle del periodo 1961-1970’’.

In tutti i comuni italiani si è registrato un aumento, mediamente pari a 2,2 gradi centigradi. In 5 comuni, 4 al nord e uno al sud, ha superato i 4 °C. Tra le grandi città, particolarmente esposte alle conseguenze dell'aumento delle temperature per via dell'elevata urbanizzazione, Roma è quella che ha registrato l'incremento più marcato: +3,67 ° mentre Milano ha segnato un +3,34°.

Quasi come Milano anche Formazza che negli anni dal 1961 al 1970 faceva registrare una media di -2,05° C , saliti a + 1,28° nel periodo 2009-2018. Il che equivale ad un aumento delle temperature del 3,33%. Sopra i 3 gradi di aumento anche Montescrestese (+3,31%), Villadossola (+3,29%), Beura Cardezza (+3,29%) e Premosello Chiovenda (+3,06%).