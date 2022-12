La minoranza provinciale: "Sulla sospensione della patente il presidente Lana riferisca al Consiglio"

Dopo la notizia della sospensione per un anno e mezzo della patente del presidente Lana, i consiglieri di minoranza di Progetto Vco chiedono che si faccia chiarezza in consiglio provinciale.

"Apprendiamo dagli organi d'informazione l'evolversi delle vicende che vedono protagonista il Presidente della Provincia del VCO Lana. Rinnoviamo la richiesta a riferire al Consiglio Provinciale, finora rimasta inascoltata, in merito alle determinazioni del Presidente anche e soprattutto in relazione alla sua volontà, causa il ritiro della patente per un anno e mezzo per avere investito una giovane, di ricorrere all'uso del mezzo istituzionale e dell'autista dell'Ente per i suoi spostamenti da casa alla Provincia" scrvono da Progetto Vco.



"Esprimiamo forte preoccupazione per l'assolvimento del proprio mandato istituzionale in virtù della nuova condizione di limitazioni che impedirà al Presidente l'adeguata autonomia e quindi disponibilità richiesta ad un Amministratore Locale" continuano.



"Permane un senso di preoccupazione generale per l'immagine dell'Ente e a questo punto anche per il rischio di un aggravio di costi per la Provincia" concludono da Progetto Vco riferendosi ai costi che graveranno sull'ente, non tanto per l'autista, già dipendente provinciale, quanto per i costi vivi per gli spostamenti di Lana.

Va sottolineato come anche i predecessori di Lana alla presidenza avessero a disposizione un autista in Provincia, utilizzato per gli spostamenti dalla sede dell'ente ai luoghi di svolgimento di incontri ed eventi istituzionali.