Dopo l'investimento, sospesa per un anno e mezzo la patente del presidente Lana

Non potrà guidare per un anno e mezzo il presidente della Provincia e sindaco di Piedimulera Alessandro Lana. La sua patente è stata sospesa per 18 mesi in seguito all'investimento delle scorse settimane a Vogogna. Lana non si era accorto di aver colpito una ragazza di 17 anni che camminava a bordo strada.

Dopo gli appelli lanciati dalla madre della giovane il presidente della Provincia, pensando di poter essere stato lui ad investire la giovane, si era presentato ai Carabinieri di Premosello dicendo che era distratto dal telefono, ma che non si era accorto di averla urtata.

“È il trattamento che avrebbe ricevuto chiunque” commenta Lana. “Ho ammesso di essere stato distratto dal telefono, è la sospensione ne è la conseguenza”. Nulla a che fare quindi con l'eventuale omissione di soccorso. Lana potrà avvalersi dell'autista della Provincia per gli impegni istituzionali dell'ente che presiede.