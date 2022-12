C'è anche Mirella Cristina tra i candidati al Consiglio Superiore della Magistratura

C’è anche il nome di Mirella Cristina, ex parlamentare di Forza Italia, non più rieletta alle ultime elezioni, tra i 126 nomi degli autocandidati a far parte dei 10 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. Nell’elenco aggiornato a ieri (il termine per le candidature scade il 14 gennaio) figura anche il nome di Cristina, che si è autocandidata. Mirella Cristina, verbanese, svolge da tempo la professione di avvocato.