Contrasto al bullismo, fondi anche per i progetti delle scuole di Novara e Domodossola

Anche quest’anno 33 scuole superiori del Piemonte potranno attivare percorsi di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo grazie ai fondi derivanti dalla Legge Regionale 2/2018, di cui sono stato primo firmatario. Poco meno di 174.000 euro assegnati attraverso un bando specifico che conferma, ancora una volta, come la norma piemontese risponda a un bisogno presente nelle nostre realtà scolastiche e formative.

6 i progetti delle scuole di Vco e Novarese finanziati. A Novara 6 mila euro ciascuno per l'Istituto Tecnico Omar, il Liceo Bellini e l'Istituto Bonfantini; 3.463 per il Liceo Antonelli; 5.300 per l'Istituto Ravizza. A Domodossola il liceo Giorgio Spezia ottiene 5.999,50 euro per il progetto Sbulliziamoci.

“Ora -il commento del consigliere regionale novarese Domenico Rossi- è il tempo di rilanciare, sia aumentando le risorse da investire sia nella capacità di essere sempre innovativi su un tema che è strategico per la formazione delle nuove generazioni. Nel 2018 avevamo visto lontano. Oggi la consapevolezza su questi temi è aumentata e maggiormente diffusa. Dobbiamo rafforzare il progetto del patentino di smartphone e allargare la platea dei beneficiari, includendo anche i contesti di educazione extra-scolastici”.