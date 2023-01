Macugnaga, aperitivo letterario con il libro 'L'ombra dei Walser'

A Macugnaga Annalisa Molteni presenta il suo libro 'L'ombra dei walser' (Monterosa editore), finalista al premio Mario Rigoni Stern 2022. L'aperitivo letterario è in programma il 3 gennaio al bar ristorante La Locanda di Pecetto alle 18. L'iniziativa è a cura del Comitato delle Comunità Walser di Macugnaga. È possibile prenotare ai numeri indicati nella locandina in allegato.

“È la caduta di una valanga -così la sinossi del testo- che fa scoprire al giovane Sebastiano un mondo nascosto, un mondo tra sogno e realtà dove il tempo scorre in maniera diversa, scandito soltanto dall’alternanza della luce e dell’ombra e dalle antiche tradizioni del popolo Walser. Il piccolo villaggio di Schatt diventerà per Sebastiano un rifugio segreto e il lungo viaggio insieme all’amico Piaru – un’amicizia vera come solo quelle impossibili sanno esserlo – alla ricerca del passato e del presente del piccolo borgo, sarà un rito di iniziazione che segnerà per entrambi l’ingresso nell’età adulta”.