A Malesco un presepe con il "trucco"

Non si può non rimanere incantati osservando il presepe realizzato in chiesa a Malesco. Da diversi anni, è ormai una tradizione questa del presepe che alcuni maleschesi allestiscono in una delle navate dell'edificio di culto.

La particolarità di questo presepe è data dal gioco di specchi che con il loro riflesso ampliano i contorni del presepe stesso dando l'impressione che sia molto più grande e che riflettono anche una porzione non visibile direttamente, poiché ricavata in una parte superiore “nascosta”. Artefici sono Ezio Ferrari e Felice Bergamaschi, insieme ad altri maleschesi legati alla tradizione di questo presepe, che sarà ancora visitabile per alcuni giorni.