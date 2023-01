Villadossola, parte il corso per aspiranti volontari del Corpo del Soccorso VIDEO

Il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola, una delle più grandi realtà associative del territorio, è in cerca di nuovi volontari e organizza il nuovo Corso di Primo Soccorso.

Il corso, completamente gratuito, sarà presentato venerdì 27 gennaio nella sede di via Fonderia: prevederà 50 ore di corso teorico – pratico con lezioni frontali ed esercitazioni sulle tecniche previste dai protocolli 118 acquisite in aula tra cui l’utilizzo del defibrillatore automatico (Dae).

Superata la fase teorica, i discenti inizieranno un tirocinio pratico protetto di 100 ore a bordo delle ambulanze dove gli aspiranti volontari potranno confrontarsi con la realtà de servizio guidati e supportati da volontari esperti.

Per i più giovani, il Cvs Villadossola è anche in cerca di 6 giovani per Servizio civile che saranno distribuiti sui due progetti denominati ‘Solidarietà nell’assistenza’ improntata verso i servizi di trasporto, e ‘Progetto emergenza Civile’ portati avanti dal sodalizio.

I giovani dai 18 ai 29 anni che parteciperanno all’esperienza dovranno garantire un impegno di 25 ore alla settimana per 12 mesi ottenendo così un introito di circa 444 euro mensili, npon è richiesta nessuna esperienza pregressa e tutta la formazione sarà fornita durante le ore di servizio.

Per potersi iscrivere gli interessati dovranno seguire le indicazioni sul form online sil sito http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/ , in caso di necessità o aiuto a compilare il modulo ci si può rivolgere presso la sede del Cvs, telefonando al 0324 54040 oppure tramite i social dell’associazione.

Per iscriversi c’è tempo sino al 14 di venerdì 10 Febbraio.