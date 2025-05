Protezione Civile e Volontari del Soccorso: successo per la serata informativa a Vogogna

Martedì 29 aprile, si è tenuta una serata informativa promossa dall’amministrazione comunale di Vogogna in collaborazione con il corpo della Protezione Civile del Vco e i Volontari del Soccorso di Villadossola. Una serata introduttiva che ha permesso di presentare le attività dei gruppi di volontariato, spiegando come funzionano nel concreto, quali sono le situazioni in cui intervengono e il percorso di formazione necessaria per entrare a farne parte.

Nel corso della serata i volontari, tra cui il presidente del corpo Volontari del Soccorso di Villadossola Nunzio Palamara, hanno lanciato diversi appelli ai cittadini, in particolare ai giovani, per entrare a far parte dei gruppi di volontariato, per poter imparare, essere attivi nel sociale e acquisire importanti competenze utili anche nel mondo del lavoro.

Per chi fosse interessato, è possibile contattare la segreteria operativa del presidio regionale di Protezione Civile al numero 0323 497466 o all’indirizzo segreteria@protezionecivile-vco.it, oppure il corpo Volontari del Soccorso di Villadossola ai numeri 347 8044973 e 0324 54040

o all’indirizzo amministrazione@cvsvilla.it.