Carmen Caccavale è la nuova presidente del collegio dei revisori dei conti

Dal primo gennaio Carmen Caccavale è la presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Domodossola; rimarrà in carica fino al 31 dicembre del 2025.

L'elezione è avvenuta nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 29 dicembre con 14 presenti. La professionista ha ottenuto 13 preferenze; la consigliera Maria Elena Gandolfi non ha preso parte dalla votazione.

Dice Gandolfi: “Come proposto dal consigliere Tandurella in Commissione, in un’ottica di collaborazione, avevamo offerto anche la nostra disponibilità sulla scelta di un nome da condividere con la maggioranza. Il capogruppo della lista Pizzi ha pensato di sentire Tandurella e il Pd ma non ha ritenuto di contattare la Lega. Per questo non abbiamo partecipato al voto”.



Due componenti sono stati sorteggiati dalla Prefettura, come normativa: hanno accettato entrambi l’incarico. Si tratta di Alberto Binello e Domenico Calello. A proporre il nome di Carmen Caccavale è stato il sindaco in virtù dell'esperienza della professionista nel Comune di Domodossola, avendo ricoperto il ruolo già nel precedente collegio di revisione.