Rinnovato per un altro anno il contratto d'affitto del Centro per l'impiego

E’ stato rinnovato per un altro anno il contratto di locazione degli uffici del Centro per l’impiego che si trovano nel al numero di Corso Ferraris 49 a Domodossola. L’amministrazione domese ha confermato per un altro anno l’impegno per l’attuale sede che è a due passi dalla stazione. Il Comune ha dunque deliberato sia per quanto riguarda il canone di locazione, che per le spese condominiali, il riscaldamento e la tassa rifiuti. Spese che vengono poi ripartite a tutti i Comuni.

Il rinnovo, dicevamo, è di un anno poiché l’amministrazione Pizzi ha deciso di trasferire il Centro per l’impiego in un altro posto. In pratica fornirebbe in comodato d’uso gratuito alla Regione i locali al piano terreno dell’immobile comunale di Via Roggia dei Borghesi, in pratica l’ ex Casa di Riposo dell’Ospedale S. Biagio, per la durata di anni 25. Locali al momento non disponibili poiché richiedono interventi di manutenzione. I locali verrebbero sistemati dal Comune attraverso un finanziamento che l'amministrazione ha ottenuto dalla Regione nell'ambito del programma “Sicuro, Verde e Sociale”, finanziato dal Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finalizzato alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica comunale con interventi di efficientamento energetico degli edifici comunali.