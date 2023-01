Rapace intrappolato, salvato dai Vigili del fuoco

Oggi intorno alle 15 i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola sono stati chiamati da un allevatore di galline in via Leoni a Crevoladossola per la presenza di un rapace che era riuscito ad insediarsi all'interno del pollaio.

L'animale, un astore adulto, dopo aver predato due galline non è più riuscito a prendere il volo per fuggire, rimanendo incastrato all'interno del ricovero protetto da una solida rete. Sul posto i vigili del fuoco sono riusciti ad accompagnare con pazienza l'astore verso un varco che avevano preventivamente aperto e che ha consentito al rapace di volare via liberamente.