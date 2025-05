Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali: arrestato 48enne di Villadossola

I Carabinieri della Stazione di Varzo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 48enne residente a Villadossola per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali cagionate alla compagna convivente a seguito dell’ennesima lite che è sfociata in un’aggressione fisica oltre che verbale.

I fatti si sono svolti nella serata del 2 maggio quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Domodossola ha raccolto la segnalazione della donna che denunciava di essere stata aggredita all’interno dell’abitazione dal compagno. La pattuglia dei militari ha raggiunto in pochi attimi l’abitazione della richiedente trovando in strada ad attenderli quest’ultima e poco distante l’uomo. La vittima alla vista dei militari ha raccontato quanto accaduto durante l’aggressione subita, prima verbale e poi fisica. Il 48enne che stazionava poco distante dalla donna, in palese stato di alterazione psicofisica, alla vista dei militati ha assunto un comportamento insofferente, inveendo e mostrandosi reticente alle richieste dei carabinieri di fornire le generalità, cercando anzi di aggredire uno dei due militari, tanto che è stato necessario immobilizzarlo per poi accompagnarlo negli uffici per la successiva identificazione. Nel frattempo sono state raccolte le dichiarazioni della donna, la quale ha raccontato di avere intrapreso la relazione sentimentale con l’uomo circa due anni fa, caratterizzata fin da subito dai comportamenti violenti e vessatori dell’uomo susseguitisi nel corso dei mesi e che però la stessa non ha mai denunciato.

La sera del 2 maggio al culmine dell’ennesima lite, l’uomo ha dapprima inveito contro la donna chiedendole di andare via di casa, per poi colpirla con dei pugni cagionandole delle lesioni. Al termine degli accertamenti svolti che hanno consolidato l’ipotesi dei maltrattamenti in famiglia anche per i costanti episodi di violenza domestica che hanno caratterizzato il rapporto, l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale e, al termine delle incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Verbania.