La programmazione del Cinema Corso

Questa settimana in programmazione The Plane, Babilon e Me contro te - Missione giungla.

Di seguito gli orari di programmazione e i trailer.

Brado (Cineforum).

Giovedì 26 ore 21.00

Torniamo in Italia, dopo il tuffo nella Belfast di fine anni '60, ma per confrontarci con un genere lontano dalle tradizioni del cinema italiano: "Brado", di Kim Rossi Stuart, è un western intimista che gira intorno al rapporto difficile tra un padre e un figlio. Un omaggio a Clint Eastwood senza retorica, il film è stato presentato e molto apprezzato all'ultimo Festival di Roma.

THE PLANE

Un coraggioso pilota, per salvare i suoi passeggeri da una violenta tempesta, effettua un rischioso atterraggio d'emergenza su una remota isola delle Filippine. Al Box Office Usa The Plane ha incassato 10,3 milioni di dollari .

Regia di Christian Gudegast, Jean-François Richet. Un film con Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor. Cast completo Genere Azione, Thriller, - Gran Bretagna, USA, 2023, durata 107 minuti.

Giovedi 26 - 20.30

Venerdì 27 - 17.30-20.30-22.30

Sabato 28 - 17.30-20.30-22.30

Domenica 29 - 17.30 - 20.30

Lunedi 30 - 20.30

Martedi 31 - 20.30

Babylon

Film di genere drammatico del 2022, diretto da Damien Chazelle, con Margot Robbie e Brad Pitt. Uscita al cinema il 19 gennaio 2023. Durata 183 minuti. Distribuito da Eagle Pictures / Paramount Pictures Italia.

Regista: Damien Chazelle Genere: Drammatico Anno: 2022 Paese: USA Durata: 183 min.

Giovedi 26 - 20.00

Venerdì 27 - 20.00

Sabato 28 - 20.30

Domenica 29 - 20.00

Lunedi 30 - 20.00

Martedi 31 -20.00

Me contro te - Il film Missione Giungla

I bambini sono avvisati, e con loro i genitori, zii, cugini e chi più ne ha più ne metta. Dopo il grande successo dei primi tre film, Me contro te il film: Missione giungla è in arrivo in sala dal 19 gennaio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures. La quarta avventura dei personaggi più amati dai bambini vede ovviamente sempre protagonisti Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) con una nuova inedita storia, sempre con la regia di Gianluca Leuzzi.

Il film è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna, Sofia Scalia e Gianluca Leuzzi.

Venerdi 27 - 17.00-18.30

Sabato 28 - 17.00-18.30

Domenica 29 - 17.00-18.30