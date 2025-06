Doppio appuntamento in biblioteca con Alessandro Chiello e Chiara Bonazzi

Si preannuncia una settimana ricca di appuntamento alla biblioteca Contini di Domodossola. Il primo evento è in programma mercoledì 18 giugno alle 21.00, con la presentazione del nuovo libro di Alessandro Chiello, “Era il mio paradiso”. I lettori ritroveranno tra le pagine dello scrittore ossolano l’ormai noto commissario Gegè, alle prese con una nuova indagine, questa volta ambientata in Liguria. Chiello dialoga con Antonella Marangoni.

Si prosegue poi venerdì 20 giugno alle 10.30 per la presentazione di “Lettere dalla natura. Abbecedario straordinario”, il nuovo libro di Chiara Bonazzi, realizzato insieme a Tiziana Barbaro. Il progetto, che unisce fotografia e filastrocche, è pensato per una lettura animata e partecipata dedicata ai bambini dai 4 ai 7 anni. L’evento è inserito nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia, realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Per partecipare all’evento del 20 giugno è necessaria la prenotazione contattando il numero 0324 242232 o l’indirizzo biblioteca@comune.domodossola.vb.it.