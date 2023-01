Gruppo Tosco Marmi, sospese le attività estrattive per le attività ispettive

Si comunica che tra le ore 23 e le ore 24 del 26 gennaio 2023 si è verificato un evento franoso naturale in loc. San Giovanni, comune di Crevoladossola. L’evento franoso ha interessato l’area sud-ovest adiacente al sito di cava di marmo Palissandro (loc. Lorgino, Crevoladossola). La porzione di monte che ha subito l’evento franoso non è oggetto di lavorazione estrattiva.

Le cause dell’evento sono in fase di accertamento. Si conferma che l’evento non ha causato né morti né feriti. La scrivente ha subito danni in quanto il materiale detritico ha ricoperto una parte delle aree di lavorazione di cava, danneggiando alcuni mezzi ed attrezzature varie. Inoltre parte del materiale roccioso ha invaso la carreggiata della Strada Provinciale 166, il cui transito è stato vietato dalle autorità locali. Alla luce di quanto accaduto la scrivente ha deciso autonomamente di sospendere l’attività estrattiva per la giornata odierna per poter consentire le attività ispettive e di messa in sicurezza agli organi preposti.



Palissandro Marmi Srl

Gruppo Tosco Marmi