I migliori colpi a parametro zero di Beppe Marotta

Con l’apertura della sessione di calciomercato invernale, si è tornati a parlare delle possibili occasioni legate a tutti i giocatori in scadenza nel 2023 . Tra questi, solo per citarne alcuni, troviamo i nomi di fuoriclasse come Messi, Benzema, Skriniar, Rashford, Jorginho e Tielemans, tutti con i rispettivi contratti in scadenza il prossimo giugno. Ecco che, su alcuni di questi calciatori, si è subito scatenata la fantasia del web, rendendo alcuni dei possibili trasferimenti, oggetto di fantaracconti e scommesse sportive . Tifosi e giornalisti infatti, hanno dato il via ad una serie di congetture, da quelle più romantiche, come i ritorni di Benzema e Jorginho a Lione e Napoli, a quelle di carattere più venale, come il trasferimento di Messi in Arabia per un contratto dalle cifre superiori addirittura a quelle percepite da Cristiano Ronaldo.

Nell’ultimo decennio, proprio la Serie A, con Beppe Marotta in testa, è stata maestra nel mettere a segno grandi colpi a parametro zero. Per un attimo quindi, smettiamo di speculare sul futuro (“Messi a Napoli come Maradona” per citarne un’altra) e ripercorriamo i migliori acquisti a costo zero di Beppe Marotta, prima con la Juventus e poi con l’Inter.

I migliori acquisti a parametro zero da squadre italiane

Il passaggio di Pirlo, a parametro zero, dal Milan alla Juventus, resterà probabilmente nella memoria collettiva come uno dei migliori affari mai conclusi nella storia della Serie A. Il trasferimento del centrocampista bresciano in Piemonte, segna infatti l’inizio del decennio d’oro della Juventus. Pirlo prende in mani le redini dei bianconeri e trascina una squadra, timida e reduce da due settimi posti, fino alla vittoria dello scudetto, quello degli invincibili per via delle zero sconfitte in campionato.

L’altro colpo di Marotta, compiuto all’interno dei confini nazionali, è l’acquisto del campione del mondo Luca Toni, preso dal Genoa a titolo gratuito. L’attaccante non vive certo a Torino la miglior stagione della sua carriera, ma segna il primo goal in assoluto allo Juventus Stadium, nella partita amichevole contro il Notts County.

I migliori acquisti a parametro zero dall’estero

La lista degli acquisti a parametro zero di Beppe Marotta alla Juventus, si allunga notevolmente quando si prendono in considerazione i giocatori arrivati dall’estero.

Il colpo migliore è in assoluto l’acquisto di un giovanissimo Paul Pogba, in rottura con Ferguson al Manchester United e approdato a Torino con la complicità di Mino Raiola .

L’affare Pogba ha poi dell’incredibile: nel 2016 viene venduto allo stesso Manchester per la cifra complessiva di 105 milioni, mentre nel 2022 torna in bianconero una seconda volta a parametro zero (anche se in questo ritorno non c’entra nulla Marotta che nel frattempo è passato all’Inter). Un altro acquisto sensazionale a parametro zero, è stato quello di Dani Alves, arrivato dal Barcellona e divenuto il calciatore con il maggior numero di trofei vinti al mondo. Il terzino brasiliano, ha apportato la sua esperienza internazionale, necessaria ai bianconeri per competere in Champions.

Come dimenticare l’arrivo di Coman dal Psg, anche se a dire il vero, l’attaccante francese ha inciso più sulle casse bianconere che sul campo. Dopo una sola stagione alla Juventus, è stato ceduto al Bayern per 21 milioni di euro.

Per finire, ricordiamo l’acquisto di centrocampisti come Khedira ed Emre Can, arrivati rispettivamente da Madrid e Liverpool. Infine, un’altro attaccante, decisivo per gli scudetti 2014 e 2015, Fernando Llorente, prelevato dall’Athletic Bilbao.

Il passaggio di Marotta all’Inter

Nel 2018 Beppe Marotta lascia Torino e diventa amministratore delegato dell’Inter, riuscendo a mantenere la sua specialità anche alla corte dei nerazzurri. A Milano infatti, riesce a portare a titolo gratuito Sanchez, decisivo nella finale di Supercoppa contro la Juventus grazie ad un gol al 120’, Godin e Calhanoglu. Quest’ultimo, “sottratto” proprio ai cugini rossoneri. Nel 2022 infine, l’ultima perla di Marotta: l’acquisto di Onana, preso dall’Ajax per sostituire l’ormai trentottenne Handanovic.

Tuttavia, chi di spada ferisce, di spada perisce. Skriniar infatti, è tra i giocatori in scadenza nel 2023 e rischia di andare via il prossimo giugno a parametro zero, oppure entro gennaio ad un prezzo fortemente scontato.