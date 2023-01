Domodossola ha celebrato il Giorno della memoria FOTO

Anche Domodossola ha celebrato oggi, 27 gennaio, il Giorno della memoria. Approfondimenti storici e musica in primo piano in città per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Alle 10 alla Fontana della Pace di Largo Caduti Lager Nazisti si è tenuta la cerimonia in onore delle vittime della deportazione con un approfondimento storico a cura di Pierantonio Ragozza, dirigente scolastico del Liceo Spezia di Domodossola, studioso e ricercatore della storia della Resistenza e della Prima guerra mondiale. Alle 11 all'aula magna della scuola media Floreanini sono seguiti dei momenti di riflessione con gli studenti, con letture intervallate a brani musicali.