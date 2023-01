Grave fatto di sangue la scorsa notte a Pallanzeno. Un uomo di circa 60 anni è stato accoltellato dal figlio in strada a Pallanzeno, vicino alla sua casa. E’ successo intorno a mezzanotte in via Cantone.

Il 63enne ha litigato con il figlio che gli avrebbe inferto una coltellata al collo. L'uomo al momento dell'arrivo dei sanitari del 118 era in arresto cardiaco. Dopo averlo stabilizzato ed intubato sul posto lo hanno portato al Dea in Codice Rosso.