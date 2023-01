Distretto, online i servizi digitali per il turista

Da gennaio 2023 sono online i 3 servizi digitali per il turista, ad ulteriore supporto dei front office, sviluppati grazie al Progetto Interreg DESy. Sono dedicati a tutte le destinazioni e ai partner coinvolti: Distretto Turistico dei Laghi, Provincia del Vco, Atl di Novara, Agenzia Turistica Ticinese.

I servizi digitali sono tre. Itinerari da ascoltare, racconti in formato podcast che parlano del territorio attraverso un percorso sensoriale. Il Welcome Kit, un pacchetto di benvenuto gratuito che viene fornito al turista in forma digitale e in forma fisica e infine l'Experience Finder, un assistente virtuale multilingua presente sui portali web delle destinazioni che, attraverso domande mirate, indica al turista l’esperienza migliore, a breve online.

I podcast, oltre ad essere online sulle principali piattaforme di distribuzione Spotify, Spreaker e Apple Music, sono già ascoltabili anche sul sito del DistrettoTuristico dei Laghi, nelle sezioni “Outdoor” e nella sezione “Borghi”. www.distrettolaghi.it

ll progetto DESy -Digital Destination Evolution System-https://www.ossolanews.it/2022/04/12/leggi-notizia/argomenti/turismo-2/articolo/distretto-il-progetto-desy-presentato-alla-borsa-internazionale-del-turismo.html rientra nell’ambito della finestra Interreg Italia-Svizzera che mira a valorizzare le risorse di cui dispongono le aree di frontiera in una logica di rete. Tra gli obiettivi mettere a disposizione del turista il servizio giusto al momento giusto e, al contempo, permettere alle destinazioni di avere più informazioni sulle abitudini degli ospiti per pianificare investimenti di marketing mirati.