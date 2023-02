Parte anche nel Verbano Cusio Ossola il Congresso del Partito Democratico

Parte nei prossimi giorni la fase congressuale del Partito Democratico, che vedrà, come in tutta Italia, un percorso che porterà domenica 26 febbraio alle Primarie aperte degli elettori del partito Democratico in tutta Italia, dove si sceglierà il nuovo segretario nazionale del PD tra i quattro candidati: Gianni Cuperlo che in passato è stato anche presidente del PD, il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’ex ministra dei Trasporti Paola De Micheli ed Elly Schlein deputata.

In questa prima fase la discussione e il voto sarà riservato ai soli iscritti al PD, con un confronto sul programma dei candidati.

Queste le date delle assemblee dei circoli del Verbano Cusio Ossola:

Circolo Villadossola, sabato 4 febbraio, ore 15:00 La Lucciola, Villadossola.

Circoli Baveno, Stresa, Belgirate, sabato 4 febbraio ore 16:00 sala riunioni Stazione FF.SS., Baveno.

Circolo di Vogogna, lunedì 6 febbraio ore 20.45 Palazzo Pretorio, Vogogna.

Circoli di Domodossola, Valle Vigezzo, Alta Ossola, Crevoladossola , martedì 7 febbraio ore 20.44 Sede PD via Dissegna, Domodossola.

Circolo di Gravellona Toce, mercoledì 8 febbraio ore 20.45 aula Consigliare Municipio, Gravellona Toce.

Circoli di Verbania, Ghiffa, Alto Verbano, giovedì 9 febbraio ore 20.45 Palazzo Flaim, Verbania Intra.

Circoli di Omegna, Casale Corte Cerro, venerdì 10 Febbraio ore 20.45 Circolo F.Ferraris via Manzoni, Omegna.