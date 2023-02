Crevoladossola: altri sopralluoghi in cava, ancora chiusa la provinciale

E’ ancora chiusa la strada provinciale che collega Crevoladossola a Varzo. I cartelli sbarrano da entrambi i lati l’accesso alla strada che era stata interessata dal distacco di materiale sul fianco della cava Palissandro, sito produttivo di proprietà della Tosco Marmi. La situazione è dunque ancora di disagio per la viabilità tra i due paesi ossolani.

Come è noto, il distacco di materiale si è verificato nella notte tra il 26 e 27 gennaio, causando danni a mezzi e uffici della cava stessa.

In questi giorni sono proseguiti i sopralluoghi (anche con droni) da parte dei tecnici, impegnati a verificare la situazione del costone di roccia.

‘’Notizie certa sulla riapertura della strada non ne ho – ammette Giorgio Ferroni, sindaco di Crevoladossola - . So dei sopralluoghi fatti dalla ditta, dalla Provincia e dalla Polizia mineraria regionale. Aspettiamo venga autorizzato l’intervento di messa in sicurezza della cava, che permetterebbe quindi di riaprire anche la strada’’.