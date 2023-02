Sarà Roberto Righetti il protagonista della serata a La Cinefoto di Domodossola. Il fotografo domese proporrà una serie di immagini dal titolo: Ruggine, il colore e la quiete dopo la miniera; Blood, sweat and rain, una corsa in montagna, i podisti all’arrivo; Artist, Castelli in Aria a Villette, festival degli artisti di strada; Fatti a mano, elogio di un’arte, quella sartoriale.

Appuntamento questa sera, venerdì, ore 21 alla sede di via della Silva 24.