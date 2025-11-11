Ancora pochi giorni per partecipare al concorso letterario "Fiabe senza confini" del Kiwanis Club

Mancano pochi giorni alla scadenza del concorso letterario "Fiabe senza Confini – dalla Domus Oxila al cuore dei bambini", il premio per libri destinati ai bambini fino ai 6 anni organizzato dal Kiwanis Club di Domodossola con il Gruppo Tosco Marmi Palissandro. Il termine per l'invio delle opere è fissato al 30 novembre.

Il concorso accoglie libri per l'infanzia editi dal 2020 in lingua italiana, illustrati o non illustrati. Possono partecipare autori maggiorenni, editori e case editrici con residenza in Italia o Svizzera. La partecipazione prevede una donazione liberale di 25 euro per gli autori singoli, mentre è gratuita per case editrici, enti filantropici e istituti scolastici.

La giuria è composta da otto componenti tra cui Federico Spinozzi, presidente del Kiwanis Club Domodossola, Massimo Stortini, neuropsichiatra infantile e luogotenente Divisione 9 Kiwanis Umbro-Sabina, Patrizia Taglianetti, dirigente scolastico del I Circolo Scuole Milani di Domodossola, e Maria Giuliana Saletta, giornalista e autrice di libri per ragazzi. La valutazione si basa su tre criteri: originalità, valore educativo legato a inclusione e collaborazione, impatto emotivo. Una giuria di bambini affiancherà quella tecnica nella selezione finale.

I premi ammontano a 500 euro per il primo classificato, 300 per il secondo, 200 per il terzo. Le opere vincitrici e partecipanti saranno esposte durante la Fiera del libro illustrato per l'infanzia, in programma dal 13 al 28 marzo 2026 presso il Collegio Rosmini di Domodossola. La cerimonia di premiazione si terrà il 28 marzo alle 16.30.

Il concorso nasce dall'esperienza del libro "U e i suoi fratelli", scritto da Federico Spinozzi con Liana Righi e pubblicato dal Kiwanis Club Esperia, che affronta i temi del bullismo e dell'emarginazione attraverso il racconto della diversità come risorsa. L'iniziativa si propone di raccogliere nuove storie che proseguano su questa linea, con particolare attenzione alla dimensione italo-svizzera del territorio del Sempione.

Durante la fiera saranno disponibili spazi gratuiti per editori, case editrici e autori che vorranno esporre i propri volumi. Il programma comprende momenti di lettura, incontri con gli autori, workshop, laboratori e visite scolastiche. Il premio prevede anche una sezione fuori concorso dedicata ai libri per l'infanzia promossi dai Club Kiwanis, che saranno esposti e valorizzati senza concorrere ai premi ufficiali.

Per partecipare è necessario inviare entro il 30 novembre il modulo di adesione, la ricevuta del versamento (per autori singoli), il libro in formato Pdf agli indirizzi eventiclubkiwanis@gmail.com e cuoredipietrakiwanis@gmail.com. Vanno spedite 5 copie cartacee, che non saranno restituite, al Kiwanis Club Domodossola c/o Hotel Corona, Corso Marconi 8, 28845 Domodossola. Le copie possono essere consegnate direttamente presso la sede. Il concorso ha il patrocinio della provincia del Verbano Cusio Ossola e della città di Domodossola. Per informazioni è possibile contattare il numero 3355636630 o il sito www.cuoredipietra.org.