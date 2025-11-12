A Verbania il convegno ''Salva la casa'' organizzato dal Collegio dei geometri

Si terrà giovedì 13 novembre alle ore 14,00 al teatro Maggiore di Verbania il convegno dal titolo «Salva Casa» e «Stato Legittimo». Una giornata di riflessioni e studio per approfondire i contenuti della “Legge Salva Casa" sulle semplificazioni, con l’introduzione delle “tolleranze costruttive”, degli abusi edilizi gravi, del cambio di «destinazione d’uso» e dello «stato legittimo» dell'immobile.

Un tema che coinvolge i progettisti – nella complessità legislativa e normativa su più livelli – e le pubbliche amministrazioni – nel rispondere nei tempi previsti dalla legge anche passando per le difficoltà di tipo interpretativo. Considerato inoltre che la prova di conformità dei progetti approvati, delle norme in vigore e dell’assenza di abusi edilizi è fornita dalla raccolta di tutti i documenti esistenti dell’immobile lo «Stato Legittimo» diventa la condizione essenziale per ristrutturare, beneficiare di agevolazioni fiscali e operazioni di compravendita.

Una questione che coinvolge molteplici professioni dai geometri, architetti, ingegneri, periti industriali, geologi e agronomi ai commercialisti, avvocati e notai, ma anche amministratori condominiali e agenti immobiliari.

Obiettivo del convegno è quello di aprire un confronto tra professionisti, tecnici della pubblica amministrazione ed esperti di materia per affrontare nella complessità legislativa della pratica edilizia l’applicazione di un’interpretazione univoca.

Il convegno è organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati del Verbano Cusio Ossola con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e dei 3 Comuni principali della Provincia Verbania, Domodossola, Omegna e gli Ordini professionali di tutte le professioni coinvolte.