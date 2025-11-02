"Note da film": alla Fabbrica un concerto benefico contro la violenza di genere

Una serata in musica per sostenere Soroptimist Club Verbano. È “gMovie - Note da film”, il concerto benefico dell’orchestra Gmo (Giovani Musicisti Ossolani) in programma venerdì 7 novembre alle 21.00 al teatro La Fabbrica di Villadossola.

L’orchestra, diretta dal maestro Alberto Lanza, propone un programma interamente dedicato alle musiche da film: da “Mission Impossible” a “Gli incredibili”, da “The Terminal” a “Il libro della giungla”. La serata ha scopo benefico, a sostegno del progetto “Il rispetto si impara dall’infanzia” del Soroptimist Club Verbano. Si tratta di un progetto di educazione all’affettività rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con l’obiettivo di prevenire la violenza di genere. L’iniziativa coinvolge anche i genitori, in un’ottica di alleanza educativa tra scuola, famiglia e società.

La serata, a offerta libera, è organizzata dall’orchestra Gmo in collaborazione con l’associazione SuoniAmo, la fondazione Tones on the Stones e la Fondazione Comunitaria del Vco.