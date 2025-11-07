Musica per la vita: a Malesco una serata di raccolta fondi a favore dell'ambulanza

Sabato 22 novembre, presso il cinema comunale di Malesco si terrà l'evento benefico omaggio al celebre cantautore italiano Renato Zero. Ad esibirsi, in un coinvolgente spettacolo – tributo, sarà il gruppo Amalo: una band di sei elementi (batteria, basso, pianoforte, chitarra e violino) guidata da Marco Fasano (lead vocal e interprete del famoso cantante italiano) composta da musicisti di ottimo livello con alle spalle diverse e importanti esperienze professionali.

“Abbiamo deciso di unire la passione per la musica di Renato Zero con la solidarietà – dicono le organizzatrici – l'obiettivo è, infatti, quello non solo di intrattenere il pubblico con una piacevole serata, ma anche di raccogliere fondi da donare al Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo per l'acquisto del nuovo mezzo di soccorso. Un ringraziamento va all'Associazione Vigezzo Ti aiuta, al comune e all'Ecomuseo di Malesco per l'aiuto nell'organizzazione dell'evento e a tutti coloro che hanno deciso di sostenere questa iniziativa”.

L'evento, a contributo libero a partire da 20 euro, avrà inizio alle 21.00. Prenotazione obbligatoria su WhatsApp al numero 370 1613407.