Urban lancia il ristorante 'Alibi' a Domodossola

Domodossola è pronta a dare il benvenuto ad Alibi, il nuovo progetto di ristorazione targato Urban, che aprirà ufficialmente le porte domani, giovedì 14 novembre, alle ore 18.00 in via Matilde Ceretti 3. Lo staff attende tutti per un’inaugurazione all’insegna del gusto, con un menù che spazia dalle pizze ai piatti della cucina messicana ma anche hamburgher, primi piatti e tanto altro.

Il weekend prosegue con una serie di eventi firmati Urban al Trocadero: venerdì sera, nella saletta “Il Cielo”, torna la serata di latino americano con i ritmi di Domenico Simmaco e Dj Aurelio. Sabato, invece, ci sarà l’atteso “Remember Vasco Rossi ’82” con la band Deviazioni Spappolate, che si esibirà dal vivo nella sala grande della discoteca con ingresso gratuito dalle ore 22.00.

Il 23 novembre, il Trocadero ospiterà uno degli eventi più richiesti della stagione: il format “Voglio Tornare Negli Anni ’90”, che sta riscuotendo un enorme successo in tutta Italia. La serata sarà un tuffo nel passato, con due ore di show non-stop che includeranno dj set, ballerine, un frontman e una pioggia di gadget ed effetti speciali. Il pubblico potrà rivivere le hit degli anni ’90, ballando sulle note di Gigi d'Agostino, Gabry Ponte, Eiffel 65, 883 e molti altri. I biglietti sono disponibili in prevendita o potranno essere acquistati direttamente in loco.

Per info e prenotazioni: +39 331 3352639.