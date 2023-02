Incidente sulla superstrada dopo l'uscita di Domodossola in direzione nord. Il traffico è rallentato e gli agenti della Polizia fanno uscire le auto a Domo. Sul posto Vigili del fuoco e forze dell'ordine. Nell'incidente, nel punto in cui la superstrada passa a doppio senso di marcia, sarebbero coinvolte più auto. Non si conoscono al momento le condizioni delle persone coinvolte.

Poco dopo le 17 un incidente senza gravi consegfuenze si era registrato nello stesso punto in direzione sud.