Approvato dal Consiglio dei Ministri il Ddl sull'Autonomia differenziata

Ok dal Consiglio dei Ministri il Ddl sull'Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.

"Un disegno di legge equilibrato - commenta il presidente della Commissione Autonomia della Regione Piemonte Riccardo Lanzo, Lega Salvini Piemonte,- che rispecchia appieno il dettato costituzionale in tema di autonomia differenziata, garantendo il sistema dei livelli essenziali di prestazione e forme di perequazione tra le Regioni. Viene anche esplicitato il percorso che ogni Regione deve intraprendere per ottenere più funzioni e competenze. Adesso sarà fondamentale trasferire consapevolezza di questo percorso anche e soprattutto agli enti locali, i veri attori dell’autonomia per le funzioni amministrative. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, il lavoro che la Commissione Autonomia potrà fare su tutto il territorio piemontese saprà fare la differenza. Un lavoro di rete, in sinergia, sposando le strategie di sviluppo delineate in questi anni dalla Regione".