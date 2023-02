Intesa Sanpaolo: semaforo verde al bilancio 2022. "Il migliore della storia della banca"

Semaforo verde dal cda di Intesa Sanpaolo in data per il bilancio 2022 del gruppo bancario. In particolare, l'utile netto ha raggiunto quota 5,5 miliardi di euro escludendo le incertezze per il tema della guerra in Ucraina (sono stati accantonati 1,4 miliardi di euro). Nel secondo semestre dell'anno infatti è stata ridotta del 68% (circa 2,5 miliardi di euro) l’esposizione verso la Russia, scesa sotto lo 0,3% dei crediti a clientela complessivi del Gruppo. Contro gli effetti dell'inflazione, inoltre, è stato erogato un contributo economico straordinario di circa 80 milioni di euro alle persone del Gruppo (non dirigenti) per mitigare l’impatto dei rincari, oltre a numerose iniziative umanitarie a favore delle persone della controllata Pravex Bank e della popolazione dell’Ucraina.