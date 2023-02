Grande successo per il concerto del Coro Blu FOTO e VIDEO

Chiesa gremita e tanti applausi ieri a Preglia per il concerto benefico del Coro Blu. Coro fondato dai tre componenti degli ex “I Domodossola” : i fratelli Laura, Ornella e Urbano Miserocchi. Il concerto aveva come scopo benefico la riqualificazione del parco giochi di Preglia, realizzato una trentina di anni fa e dedicato ad Alessandro Bellomo, morto a 7 anni in un incidente stradale.

Prima del concerto è intervenuta la mamma di Alessandro, che ha spiegato le ragioni che hanno portato all’intitolazione del parco giochi. La mamma si è detta sicura che Alessandro dal cielo protegge i bambini che frequentano il parco giochi. Il coro Blu, composto da 43 elementi, corsisti dell’Unitre di Domodossola, ha proposto brani revival degli anni sessanta, settanta, ottanta e anche qualche pezzo più recente. Il pubblico, a tratti, ha canticchiato con il coro canzoni icone della musica italiana, di Lucio Battisti, dei New Trolls, di Mia Martini, Massimo Ranieri, Jimmy Fontana e Dario Baldan Bembo.

Al termine è intervenuto don Marco Piola Negri: “Il parco giochi ha 35 e aveva bisogno di essere sistemato; i giochi sono stati utilizzati da generazioni di bambini, alcuni hanno bisogno di essere sostituiti e messi a norma. Le piante necessitava di una potatura e poco alla volta grazie a diverse iniziative riusciamo a sistemarlo”.