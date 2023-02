"Gente di contrabbando": questa sera la 'prima' del documentario sulle gesta degli spalloni ossolani

La casa di produzione cinematografica ossolana Lutea, insieme all'Associazione Culturale DomoMetraggi, hanno realizzato un documentario intitolato "Gente di contrabbando". La pellicola dalla durata di 30 minuti intende raccontare, attraverso una serie di testimonianze, le fatiche e le necessità degli Spalloni ossolani. L'autrice del documentario è Arianna Giannini, scrittrice e giornalista di Masera, mentre la regia è stata affidata a Marzio Bartolucci. La fotografia e il montaggio sono stati curati da PixelPro Video Produzioni.

Il documentario ha lo scopo di raccontare alle giovani generazioni il fenomeno del "contrabbando di fatica", che ha rappresentato un perno su cui le popolazioni delle vallate ossolane hanno fatto leva per "tirare a campare". Il contrabbando, che per larghe fasce di popolazione non era considerato tale ma semplicemente un commercio reso ingiustamente illegale, è stato praticato soprattutto ai fini di mera sopravvivenza.

Nel documentario compaiono testimonianze di alcuni protagonisti dell'epoca degli spalloni, tra cui un ex maresciallo della Guardia di Finanza, e di storici italiani e svizzeri come Pier Antonio Ragazza, Raphael Rues, Teresio Valsesia e Vasco Gamboni. Tra le interviste anche le voci dei compianti Benito Mazzi e Franco Sgrena.

L'appuntamento è per questa sera presso la sala Cinema Teatro di Malesco alle 20.30. Questo documentario rappresenta un'opportunità unica per conoscere la storia degli spalloni ossolani e per comprendere le difficoltà affrontate da queste comunità di montagna per sopravvivere.