Iniziato il conto alla rovescia per la 143a edizione del Carnuà de Melesk

È il Carnevale più vecchio della Valle. Giunge quest’anno alla sua 143esima edizione il Carnuà de Melesk. Archiviato con successo il Carnevale di Finero (che come di consueto dà il via alle danze delle feste carnevalesche vigezzine), è ora iniziato il conto alla rovescia per il Maleschese, in programma da oggi, venerdì 10 febbraio, al prossimo 17.

La festa inizierà alle 19 con l’aperitivo e l’attesa uscita del giornalino umoristico “Ul tepiè” e la consegna (alle 19.30) delle chiavi del paese al Re e alla Regina del Carnevale; dalle 20.30 cena e musica rock/country al Bocciodromo e da mezzanotte musica da discoteca. Denso di appuntamenti il programma di sabato con alle 11 l’aperitivo e poi in pranzo con “risot e luganighe” in piazza Sostine.

Il pomeriggio proseguirà invece in allegria, dalle 14, con le fisarmoniche e la possibilità di assaggiare i runditt (preparati dall’Accademia dei Runditt). La giornata terminerà al Bocciodromo con la serata danzante allietata dall’orchestra “I vicini di casa” e a seguire tutti in pista con dj Andy.

Domenica 12 febbraio sarà la giornata clou con alle 14 la grande sfilata delle maschere per le vie del paese, seguita al Bocciodromo dallo spettacolo a cura dei bambini e dalle mamme della scuola di Malesco e dalla cena in compagnia. Giornata di festa anche martedì,con alle 14 il “Carnuà di gugnitt” e alle 19 la cena di Carnevale. Gran finale venerdì 17 febbraio con appuntamento alle 21 in piazza Sostine per bruciare il “Pupulaz”, la maschera simbolo del carnevale maleschese.