Cenano e scappano senza pagare. Denunciata una coppia a Santa Maria Maggiore

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato una coppia che, dopo aver consumato una cena in un ristorante della Valle Vigezzo, approfittando di un momento di distrazione del titolare, sono usciti senza saldare il conto.

Le indagini sono scaturite i primi giorni dell’anno, quando il gestore di un ristorante della valle dei pittori si è recato in caserma a Santa Maria per denunciare l’accaduto. I militari, avuta la descrizione dei due soggetti, una giovane donna ed un uomo di mezza età, hanno estrapolato le immagini dal sistema di videosorveglianza comunale, individuando e ricostruendo i movimenti dei 2, identificando la macchina utilizzata da loro e risalendo quindi al proprietario. Dopo aver analizzato anche l’utenza telefonica con la quale era stato prenotato il tavolo al ristorante ed unendo tutti i tasselli, gli uomini dell’Arma hanno potuto denunciare con certezza i colpevoli all’Autorità Giudiziaria, accusandoli di insolvenza fraudolenta in concorso.

È il secondo episodio simile scoperto dai carabinieri solo in questi due primi mesi dell’anno, con 5 persone denunciate. Lo scorso anno sono stati in tutto 3 gli episodi denunciati ai Carabinieri con altrettante persone denunciate a piede libero.