L'imprenditore Nelson Chang in visita a Santa Maria Maggiore

Tra gli industriali più rinomati in Asia Pacifico e principale investitore taiwanese in Italia, soprattutto nel settore dell'ospitalità e delle tecnologie per la transizione energetica: Nelson Chang recentemente ha fatto visita a Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, accompagnato da Carlalberto Guglielminotti, amministratore delegato di NHOA, gruppo globale leader nelle soluzioni di stoccaggio d’energia rinnovabile e mobilità elettrica.

“Il recente viaggio in Italia di Mr. Chang – dichiara il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini – assume un valore importante: questa sua visita a Santa Maria Maggiore è stata possibile per l'interessamento del dott. Guglielminotti, che ringrazio, ed è legata inoltre all'amore che Mr. Chang ha nei confronti dell'Italia e del suo patrimonio culturale e artistico, dove ha investito grandi risorse nel mondo dell'ospitalità di qualità e lusso tra Roma, Venezia e Firenze”.

“É stato per me un onore e un piacere portare in Valle Vigezzo Nelson Chang, Presidente del nostro Consiglio di Amministrazione, per farlo partecipare al nostro evento annuale con i nostri oltre 450 collaboratori di oltre 31 nazionalità che, come da tradizione, si è tenuto alla Piana di Vigezzo, con il supporto della Vigezzo&Friends sotto la guida di Luca Mantovani e dello Sci Club GogaTrubi, di cui il gruppo NHOA è orgoglioso sponsor.

Questa valle da molte generazioni è casa dei Ciolina, la famiglia di mia moglie, ma lo è anche per me, che vedo vivere tra queste montagne i valori cardine della mia vita professionale e familiare: impegno, dedizione e vita a contatto con la natura e lo sport. Per questa ragione dopo il nostro evento, con il Sindaco Claudio Cottini, il Vicesindaco Sandra Garavaglia e il membro del Parlamento Europeo Alessandro Panza, ho avuto il privilegio di mostrare a Nelson Chang questi luoghi unici per farglieli conoscere e apprezzare”, ha dichiarato Carlalberto Guglielminotti, Amministratore Delegato del Gruppo NHOA.

Nelson Chang – recentemente insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di “Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia” – è inoltre Amministratore Delegato di LDC (acronimo di Luxury Dreams & Culture) Hotels and Resorts che ha recentemente inaugurato, dopo oltre 5 anni di restauri, lo storico Palazzo Portinari Salviati a Firenze, casa natale di Beatrice Portinari, la musa ispiratrice di Dante Alighieri.

Inoltre LDC Hotels and Resorts, che a Taiwan possiede dieci hotel tra cui il Palais de Chine, dal 2013 è fortemente attiva in Italia, con investimenti a Firenze, Roma, Venezia, in Piemonte e in Umbria, dove ha acquistato e restaurato immobili di grande valore trasformandoli in alberghi unici. Tra questi il Relais Sant'Uffizio, ricavato in un monastero del XVI secolo in provincia di Asti; il Relais Villa Monte Solare sul Lago Trasimeno, immerso in ottanta ettari di ulivi; l’A.Roma Lifestyle Hotel, importante urban resort e centro congressi che simboleggia l'integrazione della cultura orientale e occidentale, e Palazzo Venart, del XV secolo, sul Canal Grande a Venezia, che è stato recentemente nominato miglior hotel della città lagunare dalla rivista americana Condé Nast Traveller.

“Pur consapevoli di rappresentare una destinazione turistica di nicchia, abbiamo avuto il privilegio di far apprezzare a Nelson Chang le nostre peculiarità, tradizioni culturali e artistiche, i nostri sapori. Abbiamo aperto un contatto importante – conclude Claudio Cottini – e siamo onorati che Nelson Chang abbia scelto di conoscere da vicino il nostro territorio”.