Andrà ai Finanzieri d’Italia il locale di Palazzo Mellerio

Il Comune di Domodossola ha assegnato i locali del piano terra di Palazzo Mellerio all’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Da tempo l’associazione supporta il Comune in occasione delle celebrazioni ufficiali e e in tante altre occasioni e proprio in questo spirito di collaborazione la Giunta, dopo che l’Associazione ne ha fatto richiesta, ha deciso di allocare due locali del grande ufficio di piazza Rovereto.

L’associazione Finanzieri, insieme a Dottor Clown che già occupa altri due locali nello stesso palazzo, si occuperà di mantenere in buon ordine la struttura di proprietà comunale in modo da rispondere ai criteri di “economicità, efficacia, trasparenza, pubblicità ed interesse pubblico che governano l’azione amministrativa”.

La concessione durerà per i prossimi cinque anni.