Completato l'intervento di ristrutturazione al rifugio Amedeo Pirozzini

Sabato 10 maggio il Cai Macugnaga ha raggiunto un altro importante risultato. Sono, infatti, stati sostituiti due antoni al rifugio, non gestito, Amedeo Pirozzini all'Alpe del Lago (2545 metri) in Valle Segnara (Calasca Castiglione). I lavori di realizzazione - curati dal Cai in collaborazione con l’Associazione "La Valle del Rosa” - delle nuove ante artigianali, sono iniziati nel mese di gennaio e sono stati effettuati in prima persona dai volontari dei due sodalizi, così come la posa avvenuta nella giornata di sabato scorso.

Negli anni passati si era già intervenuti sostituendo altre due ante, e ora si è ultimato l'intervento, reso necessario a causa del progressivo degrado naturale degli infissi originari e volto a garantire la protezione delle finestre e del rifugio stesso durante le intemperie. Con l'occasione si è proceduto alla pulizia della stufa e della canna fumaria (che era ostruita per circa un metro da muschio e fieno accumulato dagli uccelli); il direttivo sezionale consiglia vivamente di procedere sempre a una verifica della canna fumaria prima dell'avvio, per evitare possibili incendi e intossicazioni; accortezza sempre valida per ogni bivacco. Inoltre, si è proceduto a un riordino della struttura e a una pulizia di fondo, ripristinando anche le provviste di emergenza. Le piogge dei giorni scorsi, unite al disgelo delle nevi, garantiscono l'acqua nei vari ruscelli. L'impianto di energia solare presenta alcune criticità (che la sezione Cai si riserva di risolvere il prima possibile), a causa delle quali non è garantita l'illuminazione e la possibilità di ricarica USB. Si è proceduto, infine, alla rimozione di tutte le piante che ostruivano il sentiero e a sistemare alcuni attraversamenti di riali scavati dalla recente alluvione. Il Club Alpino Italiano sezione di Macugnaga si dimostra ancora una volta attento al patrimonio "collettivo" delle montagne anzaschine.

Nella giornata di sabato, altri volontari erano all'Alpe Cortenero, (comune di Ceppo Morelli), per "aprire la stagione" anche al bivacco Bartolomeo Longa. Tutti i rifugi e bivacchi del Cai Macugnaga sono sempre pronti ad accogliere gli escursionisti che ogni anno transitano sui nostri bellissimi sentieri. Per il rifugio Pirozzini, nel prossimo futuro sarà necessario procedere alla sostituzione della porta di entrata, intervento più oneroso, ma che il Cai si impegna a fronteggiare, sottolineando, ancora una volta, l'importanza della struttura, collocata in posizione strategica lungo il Sentiero Italia Cai e alla Grande Traversata della Alpi, ove vi soggiornano ogni anno centinaia di escursionisti stranieri ed italiani.